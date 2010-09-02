Виявлятимуть дітей, які не приступили до навчання

З 1 до 10 вересня Міністерство внутрішніх справ України спільно з Міністерствами освіти і науки та Міністерством у справах сім’ї, молоді та спорту проводять профілактичні заходи під назвою «Урок» з виявлення дітей, які не приступили до навчань у школах.

Про це сьогодні на прес-конференції повідомив тимчасово виконуючий обов’язки директора департаменту зв’язків з громадськістю МВС України Микола БОНДАРЧУК.

За його словами, у цьому році до адміністративної відповідальності за невиконання батьківських обов’язків притягнуто понад 9 тис. осіб, ще понад 29 тис. притягнуті до відповідальності за скоєння насильства в сім’ї.

Як зазначив М.БОНДАРЧУК, на сьогоднішній день органи внутрішніх справ розшукують 63 безвісти зниклих дітей.