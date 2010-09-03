Що в українській мінеральній воді і безалкогольних напоях?

Інспектори Державного комітету України з питань технічного регулювання і споживацької політики (Держспоживстандарт) упродовж червня-серпня 2010 року перевірили близько 230,481 тис. дал питної фасованої і мінеральної води і безалкогольних напоїв на загальну суму 3 млн. 111 тис. грн. під час виробництва. Через невідповідність нормативній документації (НД) було забраковано 28% продукції на загальну суму понад 1 млн. 301 тис. грн.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Держспоживстандарту.

Згідно з повідомленням, у цілому було перевірено 183 підприємства, на 116 з них виявлені порушення.

Зокрема, фахівці перевірили 60,329 тис. дал питної фасованої води, забраковано було 14,545 тис. дал (24%) продукції. Також перевірили 95,717 тис. дал мінеральної води, НД не відповідало 24,715 тис. дал (26%) продукції. Окрім цього, було перевірено 74,434 тис. дал безалкогольних напоїв, з них 26,138 тис. дал (35%) продукції не відповідало вимогам.

У повідомленні наголошується, що продукція не відповідала вимогам НД за фізико-хімічними показниками – у 6 випадках, мікробіологічними – у 5 випадках, органолептичними (смак і запах) показниками – в 1 випадку. У 15 випадках на підприємствах не було сертифікату відповідності на продукцію, а маркування і упаковка були з порушеннями у 93 випадках.

За результатами державного нагляду впродовж червня-серпня 2010 року фахівці Держспоживстандарту під час перевірок видали 116 розпоряджень про усунення виявлених недоліків, 100 розпоряджень про заборону реалізації партій продукції, 114 розпоряджень про заборону реалізації продукції, 115 постанов про застосування штрафів на загальну суму 228,9 тис. грн. До адміністративної відповідальності притягнуто 54 посадовці і нараховані штрафи на суму 18,9 тис. грн.