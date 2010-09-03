Індекс людського розвитку в Україні вищий, ніж у світі

Індекс людського розвитку в Україні на даний час становить 0,796, що вище, ніж у середньому по світу, проте нижче, ніж у країнах Центральної і Східної Європи і Співдружності Незалежних Держав.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила сьогодні під час презентації національної доповіді «Мети розвитку тисячоліття. Україна-2010» директор Інституту демографії і соціальних досліджень Ела ЛІБАНОВА.

«Це нижче (індекс людського розвитку в Україні – УНІАН), ніж в економічно розвинених країнах світу, це нижче, ніж в країнах Центральної і Східної Європи і СНД. Але, слава Богу, трохи вище, ніж у середньому по світу. Хоч тут у нас краще, ніж у середньому», - сказала вона.

Е.ЛІБАНОВА пояснила, що індекс людського розвитку в економічних розвинених станах становить 0,932, у країнах Центральної і Східної Європи і СНД – 0,821, середній показник по світу – 0,753.

Крім того, вона повідомила, що індекс рівня освіти в Україні становить 0,960.

«Це дуже здорово. Ми виграємо у багатьох країн, які входять до першої групи. Ми виграємо у Швейцарії, Великоъ Британії, Ліхтенштейну, Японії. Тобто за рівнем освіти, за кількісними показниками, неначебто все просто чудово», - сказала Е.ЛІБАНОВА.

Вона зазначила, що Україна випереджає всі країни з середнім рівнем розвитку людського потенціалу, до групи яких входить (39-е місце з 45).

Водночас Е.ЛІБАНОВА наголосила, що Україна значно відстає від розвинених країн за середньою тривалістю життя. За її словами, у 1960 році Україні займала 7-е місце у світі за середньою тривалістю, і випереджала за цим показником Японію і Німеччину. Зараз Україна займає передостаннє місце серед країн Центральної і Східної Європи.