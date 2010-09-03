Україна все ближче до європейського маркування харчових продуктів

Державний комітет України з питань технічного регулювання і споживчої політики розробив технічний регламент щодо правил маркування харчових продуктів.

Відповідний проект наказу "Про затвердження Технічного регламенту щодо правил маркування харчових продуктів" опубліковано на сайті відомства.

Повідомляється, що регуляторний акт розроблений Держспоживстандартом на виконання плану заходів щодо виконання в 2010 році загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, затвердженої розпорядженням Кабінету міністрів України від 09.06.2010 № 1196-р, доручення Кабінету міністрів України від 09.08.2010 № 47217/1/1-10 і статті 1 Закону України "Про безпеку і якість харчових продуктів".

У комітеті відзначають, що адаптація законодавства у сфері технічного регулювання здійснюється шляхом впровадження технічних регламентів на основі відповідних директив ЄС.

«У країнах ЄС маркування харчових продуктів врегульовано Директивою Європейського Парламенту і Ради 2000/13/ЄС від 20.03.2000 р., яка затверджує приведення у відповідність законоположень держав-членів щодо маркування і оформлення харчових продуктів, а також про їх рекламу. Ця Директива носить горизонтальний характер, тобто розповсюджується на всі харчові продукти (за винятком алкогольної продукції) і є самостійним актом європейського законодавства, що встановлює загальні вимоги до їх маркування з регламентацією особливостей зазначення кожної окремої інформації (елементу) в маркуванні», - повідомляють в комітеті.