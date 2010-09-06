Прикарпаття: для екстреної меддопомоги придбають вертоліт

Влада Прикарпаття для надання екстреної медичної допомоги придбає вертоліт.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі голови Івано-Франківської обласної держадміністрації Михайла ВИШИВАНЮКА.

Зокрема, на колегії ОДА при розгляді питання "Про створення обласного територіального центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" з ініціативи губернатора М.ВИШИВАНЮКА було прийнято рішення про купівлю медичного вертольота для бригади екстреної медичної допомоги, що буде створена при обласній клінічній лікарні.

За словами голови облдержадміністрації, якщо «ми можемо купити медичне обладнання для боротьби з раком за 6 мільйонів гривень, то зможемо придбати й такий необхідний для медицини області гелікоптер за 3 мільйони».

Колегія одноголосно підтримала дане рішення. Як зазначалося, екіпаж вертольота складатиметься з 4-х висококваліфікованих медиків, а базуватиметься центр на території обласної клінічної лікарні.