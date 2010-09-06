У Харкові студент випав з 5-го поверху і лишився живим

Студент випав з п’ятого поверху гуртожитку Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" .

Як повідомили УНІАН в Центрі громадських зв’язків ГУ МВС України в Харківській області, це сталося в ніч з 1 на 2 вересня близько 3:30.

Після падіння студента доправили до міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги.

Обставини інциденту встановлює міліція.