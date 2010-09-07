ВР планує заборонити ліквідацію оздоровчих закладів

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект закону "Про заборону ліквідації, перепрофілювання, відчуження та передачі в оренду оздоровчих закладів для провадження діяльності, не пов’язаної з оздоровленням та відпочинком".

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного законопроекту проголосували 266 народних депутатів з 414 зареєстрованих в сесійній залі.

Законопроектом передбачається заборонити прийняття органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування рішень про ліквідацію, перепрофілювання (зміну основного виду економічної діяльності), а також відчуження та передачу в оренду оздоровчих закладів для провадження діяльності, не пов’язаної з оздоровленням та відпочинком населення, і припинити виконання раніше прийнятих рішень з цього питання.

У цьому проекті документу під терміном “оздоровчий заклад” слід розуміти постійно або тимчасово діючий спеціально організований або пристосований заклад, основним видом діяльності якого є здійснення комплексу заходів соціального, медичного, гігієнічного, спортивного характеру, спрямованих на поліпшення та зміцнення фізичного і психічного стану здоров’я населення.