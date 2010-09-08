ВР звільнить від внеску замовників будівництва лікарень

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект закону "Про внесення змін до Закону України «Про планування і забудову територій» щодо будівель закладів освіти та культури, фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення даного рішення проголосували 238 народних депутатів з 408 зареєстрованих в сесійній залі.

Законопроект спрямований на звільнення від пайової участі (внеску) у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту замовників будівництва будівель закладів освіти та культури, фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення (шкіл, дитячих садків, закладів культури, бібліотек, театрів, кінотеатрів, музеїв, стадіонів, спортивних майданчиків, лікарень, медичних центрів, дитячих оздоровчих таборів, інших оздоровчих та санаторно-курортних закладів тощо).