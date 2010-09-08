Кіровоградщині потрібно працювати над держзамовленням медкадрів

Заступник міністра охорони здоров’я України Раїса МОСТОВЕНКО вважає, що керівництву Кіровоградської області потрібно ефективніше працювати над держзамовленням медичних кадрів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Р.МОСТОВЕНКО повідомила під час наради за участі губернатора області з приводу розслідування загибелі двох вагітних жінок у медичних закладах Кіровограда.

За словами Р.МОСТОВЕНКО, в обласному бюджеті потрібно передбачити кошти на навчання талановитих студентів за домовленостями з медичними закладами освіти. «Термін відпрацювання необхідно збільшити з 2 до 7 років, при цьому молодого спеціаліста потрібно забезпечити житлом, усіма необхідними умовами, аби він нікуди потім не захотів їхати», - наголосила заступник міністра.

Як повідомила обласний акушер-гінеколог Ірина БОНДАРЕНКО, сьогодні на Кіровоградщині відчувається гострий брак фахівців гінекологічного профілю. «Області сьогодні не вистачає 80 акушерів-гінекологів», - повідомила вона. І.БОНДАРЕНКО також визнала, що причиною смерті двох вагітних став саме людський фактор.

З початку року на Кіровоградщині померли 6 вагітних жінок, з яких 4 – від тяжкої форми пневмонії під час епідемії грипу. Ще 2 смертельні випадки стались 21 липня та 12 серпня.

За фактом смерті породіллі в обласній лікарні прокуратура порушила кримінальну справу, лікарям інкримінують неналежне виконання обов’язків. Також вивчаються обставини загибелі породіллі в міському пологовому будинку №2, де жінка померла від ускладнень після кесаревого розтину.

Головний лікар Кіровоградської обласної лікарні Микола ШЕВЧУК визнав, що за вагітною не проводилось динамічне спостереження, а черговий лікар не скористався лабораторними можливостями закладу, щоб вчасно виявити у пацієнтки патологію. При цьому він відкинув звинувачення у ненаданні допомоги через відсутність у жінки грошей на лікування.