Ахметов передає в Донецький центр дитячої кардіохірургії всі кошти, одержані в ВР

Поточного року всі одержані в Верховній Раді України кошти народний депутат Рінат АХМЕТОВ передає в Донецький центр дитячої кардіохірургії.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар Р.АХМЕТОВА Олена ДОВЖЕНКО, коментуючи інформацію тижневика "Дзеркало Тижня" про те, що Р.АХМЕТОВ не відмовився від матеріальної допомоги, йдучи в планову відпустку.

«У зв`язку з цією публікацією і передруком її низкою ЗМІ вважаю за необхідне в черговий раз заявити: Рінат Леонідович АХМЕТОВ з початку депутатської діяльності й до сьогоднішнього дня всю зарплату народного депутата і додаткові виплати Верховної Ради в повному обсязі направляв і направляє на благодійну адресну допомогу», - підкреслила О.ДОВЖЕНКО.

За її словами, поточного року всі одержані в Верховній Раді кошти Р.АХМЕТОВ передає в Донецький центр дитячої кардіохірургії.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією газети «Дзеркало тижня», від матеріальної допомоги на оздоровлення, йдучи в планову відпустку, відмовилися лише шість депутатів Верховної Ради. Серед них немає Ріната АХМЕТОВА, Таріела ВАСАДЗЕ, Богдана ГУБСЬКОГО, Костянтина ЖЕВАГО, Олександра ФЕЛЬДМАНА й багатьох інших представників різних політсил, яких вважають найзаможнішими людьми України.