Хочуть заборонити ввезення в Україну «секонд-хенду»

У проект Податкового кодексу внесена норма про заборону ввезення в Україну «секонд-хенду». Як повідомили УНІАН у прес-службі Державного комітету з питань регуляторної політики і підприємництва, про це заявив голова комітету Михайло БРОДСЬКИЙ в інтерв`ю телеканалу ICTV.

«У нас завозиться майже 2 кг «секонд-хенду» на людину. Хоча насправді під прикриттям «секонд-хенду» часто везуть просто контрабанду. Наприклад, завозиться новий одяг, який потім продається за комерційними розцінками», – сказав М.БРОДСЬКИЙ.

За його даними, у 2009 році в України було ввезено раніше використаних товарів в обсязі 73,5 тис. т на суму 57 млн. дол., а за першу половину 2010 року – вже 39,6 тис. т на суму 39,3 млн. дол. 80% «секонд-хенду» ввозиться як гуманітарна допомога. У той же час, одяг і речі, що були у використанні, у разі ввезення в країну як гуманітарна допомога без сплати митних платежів, не можуть використовуватися в комерційних цілях. Проте такі товари реалізовуються через торгові мережі і на ринках. Крім того, під виглядом «секонд-хенду» без сплати податків і мита ввозяться також і товари відомих міжнародних і європейських брендів.

За даними Держкомпідприємництва, ініціатива заборонити ввезення «секонд-хенду» виходить від представників вітчизняної легкої промисловості, оскільки це створює неконкурентні умови для українських виробників. Якщо раніше в цій галузі бути зайнято близько 1 млн. громадян, то зараз – 90 тис. Український ринок на даний час переповнений дешевими товарами з Туреччини і Китаю, а також товарами «секонд-хенду».

Водночас значні обсяги товарів групи «секонд-хенд» на території України несуть загрозу для життя і здоров`я населення через ризик поширення небезпечних інфекцій.

У прес-службі комітету також уточнили, що заборона на ввезення товарів групи «секон-хенд», передбачений у проекті Податкового кодексу, стосуватиметься виключно товарів легкої промисловості.