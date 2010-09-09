Українські військові медики навчаються в Чорногорії

Сьогодні, 9 вересня, у чорногорському місті Подгоріца розпочинається багатонаціональне навчання медичних підрозділів “Медкер – 2010”.

Як повідомили УНІАН в Департаменті преси та інформації Міністерства оборони України, у цьогорічному навчанні беруть участь фахівці медичних служб збройних сил 15 країн світу.

Від медичної служби Збройних Сил України до навчання залучено 20 військових медиків на чолі з підполковником медичної служби Віктором ТРЕТЬЯКОВИМ. Зокрема, до групи українських військових медиків увійшли представники головного військово-медичного клінічного центру, Військово-медичних клінічних центрів Центрального, Південного, Північного, Західного та Кримського регіонів, Науково-дослідного інституту проблем військової медицини Збройних Сил України та Української військово-медичної академії.

За легендою “Медкер – 2010”, медичні сили швидкого реагування надаватимуть допомогу умовним постраждалим від надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру. Навчання проходитиме у декілька етапів. Так, з 10 до 14 вересня триватиме академічна фаза навчання, а з 16 до 21 вересня – польова фаза.

Зокрема, в ході академічної фази маневрів військові медики з різних країн світу ознайомляться із системами планування та медичного забезпечення операцій з ліквідації надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру, вибухів та пожеж, з медичними технологіями та нормативами, які використовуються персоналом експедиційного госпіталю медичної служби Військово-повітряних сил США.

Під час польової фази “Медкер – 2010” учасники навчання практично відпрацюють питання надання медичної допомоги умовним постраждалим від надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру, здійснення їх евакуації із залученням санітарного автомобільного транспорту та санітарної авіації збройних сил Чорногорії.

Багатонаціональне навчання медичних підрозділів “Медкер – 2010” триватиме до 22 вересня.