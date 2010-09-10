Інститут ім. Шалімова не причетний до торгівлі органами?

Генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО порекомендував міліції не поспішати з публічними звинуваченнями лікарів Інституту ім. Шалімова у причетності до незаконної торгівлі органами.

Про це він сказав в інтерв`ю журналу «Профиль».

«Я б не поспішав з подібними твердженнями щодо поважної медичної установи. Якщо ми ухвалимо рішення порушити кримінальну справу щодо конкретних учасників, тоді і можна буде говорити про це як про встановлений факт», - заявив генпрокурор.

Він розповів, що цього року у Закарпатській області справді порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 149 КК України – це торгівля людьми з метою експлуатації (під експлуатацією мається на увазі торгівля органами). «Встановлено групу осіб, включаючи громадянина Ізраїлю і двох громадян України, які підшуковували донорів для пересадки нирок. Нам відомо про 39 фактів операцій з трансплантації. Не тільки у нашій країні, а й в Азербайджані. І навіть в Еквадорі. Ці дані зараз перевіряє міліція у ході слідства», - повідомив генпрокурор.

Як повідомляв УНІАН, начальник Департаменту боротьби з кіберзлочинністю і торгівлею людьми МВС України Юрій КУЧЕР 5 серпня заявив, що ліквідовано транснаціональне злочинне угруповання, яке займалося незаконною трансплантацією нирок. До складу угруповання входили четверо провідних лікарів київської клініки ім. Шалімова. За його словами, до цього ОЗУ входили дванадцять осіб, керував якими громадянин Ізраїлю.

Встановлено, що це ОЗУ близько трьох років за допомогою мережі Інтернет вербувало і переміщало за кордон до Азербайджану і Еквадору громадян України, Росії, Молдови, Білорусі і Узбекистану з метою вилучення у них нирок для подальшої трансплантації багатим реципієнтам в Ізраїлі, країнах Європи і Азії.

Також операції з «чорної трансплантології» іноді здійснювалися українськими лікарями в Києві, а іноді вони виїжджали для надання «медичної допомоги» за кордон. Як правило, за словами Ю.КУЧЕРА, донорами ставали малозабезпечені громадяни, яким пропонували продати свою нирку за 10 тис. дол., при цьому найбільший «попит» мали донори-жінки віком від 18 до 25 років, що мають хороший стан здоров`я.

6 серпня юрист Національного інституту хірургії і трансплантології імені О.Шалімова Академії медичних наук України Оксана ГУЗЬ заявила, що жоден з лікарів столичної клініки Шалімова не займається незаконною трансплантацією органів. За її словами, звинувачення МВС щодо того, що до складу транснаціонального злочинного угруповання, яке займалося незаконною трансплантацією нирок, входили четверо провідних лікарів київської клініки Шалімова - безпідставні.