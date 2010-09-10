Порушено справу щодо Ніжинського дитячого інтернату

Прокуратура Ніжинського району Чернігівської області порушила кримінальну справу за фактом замаху на розкрадання матеріальних цінностей у Ніжинському дитячому будинку-інтернаті для дітей з ураженням центральної нервової системи.

Про це повідомив генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО в інтерв`ю тижневику «Профиль». «Питання у слідчих виникли і до явно завищених цін ремонтних робіт, проведених у цьому інтернаті. Як виявилось, ремонтом займався співмешканець керівника інтернату», - розповів генпрокурор.

Коментуючи інформацію про нібито жахливі «маски-шоу», які Чернігівське УБОЗ влаштовує у згаданому дитячому будинку-інтернаті, генпрокурор заявив: «Ніяких бронежилетів і автоматів не було взагалі. У цьому мене переконав прокурор Чернігівської області Сергій МИРОШНИЧЕНКО. Якщо це не так – до нього буде вжито заходів дисциплінарної дії. Аж до звільнення».

Як повідомляв УНІАН, упродовж 11-16 серпня з Ніжинського дитячого інтернату, де проживають діти з ураженням центральної нервової системи, було госпіталізовано 16 дітей і дорослих з діагнозом “гостра респіраторна вірусна інфекція”.

16 серпня Генеральна прокуратура України доручила підлеглим прокурорам перевірити дотримання законодавства щодо умов утримання і виховання дітей з вадами розвитку, які виховуються в інтернатних установах для осіб з вадами розвитку системи Міністерства праці і соціальної політики.