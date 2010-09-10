Сьогодні Всесвітній день запобігання самогубствам

Сьогодні, 10 вересня, - Всесвітній день запобігання самогубствам, який щорічно проводиться за ініціативою Міжнародної асоціації по запобіганню самогубствам /IASP/ за підтримки Всесвітньої організації охорони здоров`я. Зокрема, цього дня фахівці закликають ЗМІ більш зважено підходити до висвітлення самогубств.

Всесвітній день запобігання самогубствам проводиться з метою зміцнення прихильності і заохочення діяльності по запобіганню самогубствам у всьому світі. Суїцид входить до числа трьох основних причин смерті людей у віці 15-44 років у всьому світі. При цьому на кожну людину, що зробила самогубство, доводиться 20 або більш осіб, що намагалися накласти на себе руки.

Необхідно на глобальному рівні підвищити інформованість громадськості про те, що самогубства є однією з основних відворотних причин передчасної смерті, мовиться в зверненні ВООЗ. Уряди країн повинні розробити основи політики відносно національних стратегій запобігання самогубствам. На місцевому рівні політичні заяви і результати наукових досліджень повинні знайти своє практичне втілення у вигляді програм і заходів профілактики серед населення.

Самогубства, як правило, здійснюються від відчаю, на знак протесту, щоб зберегти відчуття власної гідності, в результаті затьмарення розуму, щоб уникнути болю або помститися. "Чинниками ризику" є бідність, безробіття, втрата близьких і проблеми в сімейних відносинах. Люди, в сім`ї яких були самовбивці, схильні частіше кінчати з собою. Важливу роль також грають моральні і фізичні травми, одержані в дитинстві. Негативний вплив також роблять соціальна ізоляція людини і психічні проблеми, зокрема, депресії.

Існує також залежність між релігією і суїцидом. У переважно ісламських державах число самогубств близьке до нуля. У державах, де більшість населення сповідають християнство і індуїзм, цей рівень помітно вищий - в християнських державах 11.2 випадку на 100 тис., в Індії, відповідно, 9.6. У державах переважно буддистів цей показник ще вищий - 17.6 суіцидів на 100 тис. У атеїстичних державах /например, в Китаї/ він досягає 25.6 на 100 тис. жителів.

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