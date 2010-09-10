Завтра буде тепло

У вихідні в Україні буде тепло - 20-25°.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 11 вересня по Україні невелика хмарність. Без опадів, лише в Карпатах та на Закарпатті місцями евеликий дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с, в південній частині пориви 15-20 м/с. Температура вночі - 5-10° тепла, на Закарпатті, в Криму та на півдні Одещини - 9-14°; вдень - 20-25°, на Прикарпатті та Волині - 16-19°.

У Київській області невелика хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі - 5-10°, вдень - 20-25°.

У Києву невелика хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі - 6-8°, вдень - 21-23°.

10 вересня температура води в Чорному та Азовському морях - 19-24°, біля Генічеська - 16° в Дніпрі біля Києва - 17°.