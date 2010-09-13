Фармацевтична галузь України вітала своїх переможців

У Національному Палаці культури та мистецтв відбулася урочиста церемонія нагородження переможців ХІ конкурсу професіоналів фармацевтичної галузі України «Панацея 2010».

Близько 4 тис. фахівців фармацевтичної спільноти зібралось на урочистій церемонію конкурсу «Панацея» вшанувати переможців: провізори, аптекарі, лікарі, керівники компанії, маркетологи, дистриб’ютори, логісти, представники підприємництва, діячі науки, представники МОЗ України та держслужбовці та студенти.

Привітати українських колег на урочисту церемонію нагородження переможців конкурсу «Панацея» приїхали фахівці та виробники лікарських засобів із Німеччини, Австрії, Польщі, Швеції, Словенії, Швейцарії, Ізраїлю, Індії, Норвегії та Канади.

Переможці конкурсу визначаються на основі аналітичних дослідженнь які проводяться протягом року такими компаніями як: «Бізнес-Кредит», «Comcon Pharma Ukraine», «SMD», «MDM» та міжнародною маркетинговою компанією «MASMI-UKRAINE».

Дослідження охоплюють всю територію України (25 областей та АР Крим) та проводяться з метою визначити кращих представників фармацевтичної галузі України в наступних номінаціях: «Аптека року», «Аптечна мережа року», «Компанія року», «Дистриб’ютор року», «Препарат року», «Аптекар року», «Менеджер року», «Діяч галузі».

В номінації «Аптека року» кращою визнано аптеку №260 Комунального підприємства «Ліки України» м. Чернігів.

В номінації «Мережа року» визнано мережу аптек TAS

Кращим аптекарем в номінації «Аптекар року» визнано завідуючого Полтавської Центральної районної аптеки №250 провізор першої категорії Анатолій Решетняк.

В номінації «Менеджер року» кращим визнано Головного виконавчого директора корпорації «Артеріум» Денис Васильович Гарцилов.

В номінації «Діяч галузі» переміг Президент Аптечної професійної асоціації України Михайло Францевич Пасічник.

Кращою компанією року визнано вітчизняну фармацевтичну компанію ВАТ Фармак.

В номінації «Дистриб’ютор року» перемогу здобула компанія «Оптима Фарм».

В номінації «Соціальний проект року» було було визнано спільний проект компанії «Новартіс» та МОЗ України «Право жити».

Конкурс «Панацея» став головною подією 2010 року у житті фармацевтичної спільноти України. Бажаємо всім учасникам фармринку й надалі зберігати своє прагнення до вдосконалості й відданості справі свого життя.

Чекаємо всіх на ХІІ конкурс «Панацея 2011»!