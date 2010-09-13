Фонд «АНТИСНІД» матиме нову назву

У зв`язку зі зміною прізвища засновниці Фонд Олени Франчук «АНТИСНІД» носитиме назву Фонд Олени Пінчук «АНТИСНІД».

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні Фонду.

Як повідомлялося, О.ФРАНЧУК у 2003 році заснувала фонд «АНТИСНІД» - першу і єдину в Україні благодійну організацію з боротьби з епідемією СНІДу, яка працює за рахунок приватних коштів.

Фонд Олени Франчук прагне працювати на всіх рівнях - від загальнонаціональних проектів до адресної допомоги людям, що постраждали від епідемії СНІДу. Серед програм фонду - загальнонаціональні кампанії в ЗМІ, великомасштабні акції із залученням зірок світового рівня, збір коштів на конкретні проекти, робота з лідерами громадської думки, залучення кращого міжнародного досвіду для протидії епідемії СНІДу в Україні, залучення впливових українців до боротьби зі СНІДом.

Понад 100 медичних і дитячих установ, 1 044 пацієнти одержали допомогу Фонду. Сьогодні партнерами Фонду є Фонд Клінтона і СНІД Фонд Елтона Джона. У 2010 році Олена ФРАНЧУК стала членом Комісії високого рівня ООН з профілактики ВІЛ/СНІДу.