Наказ МОЗ про диспансеризацію не порушує права людини

Наказ Міністерства охорони здоров’я України №728 від 28 серпня 2010 року «Про диспансеризацію населення» жодним чином не порушує права людини.

Про це УНІАН повідомили у Вінницькій правозахисній групі, яка проаналізувала відповідний наказ МОЗ.

Як зазначили правозахисники, підставою для аналізу стали чисельні публікації в ЗМІ та заяви деяких громадських організації про нібито існуючу небезпеку протиправних обмежень чи порушень прав людини внаслідок нового порядку диспансеризації населення, який запроваджується зазначеним наказом.

“З тексту наказу не вбачається, що диспансерний огляд дорослих буде обов‘язковим, чи тим більше - примусовим. На жаль, деякі журналісти та громадські діячі плутають добровільність диспансеризації з обов‘язковим переліком обстежень та досліджень, які включені в програму диспансерного огляду”, - підкреслили у ВПГ.

З наказу вбачається лише єдина обов‘язковість – обов‘язок органів охорони здоров‘я створити умови для того, аби усі бажаючі могли пройти щорічну диспансеризацію. Також нічого не сказано і про те, що диспансеризація може не бути безкоштовною, зазначають правозахисники.

Щодо даних про стан здоров‘я людей, які пройшли диспансеризацію, то вони становитимуть конфіденційну інформацію про особу, яка охороняється законом. В разі, якщо згодом в Україні буде запроваджено систему загальнообов‘язкового державного медичного страхування, дані, отримані в ході диспансеризації, можуть бути використаними для персоніфікації запланованих видатків для медичного обслуговування людини, і жодного порушення права на приватність в цьому не вбачається, підкреслюється в повідомленні правозахисників.

Також, за їх словами, держава має право стимулювати участь людей в диспансеризації, зокрема і шляхом запровадження схем повернення коштів, витрачених людиною на лікування за наявності запровадженої законом системи страхової медицини.

Вінницька правозахисна група не береться оцінювати потенційну ефективність та фінансову можливість запровадження системи диспансеризації усього дорослого населення, проте з точку зору прав людини пропозиції МОЗ України, які містяться в наказі №728, є бездоганними, наголошується в повідомленні.