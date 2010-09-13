Україні обіцяють три хвилі бабиного літа
Холодна осінь настане нескоро
Синоптики кажуть, що холодна осінь настане нескоро. "Безумовно, почалося бабине літо, але лише перша його хвиля, а цієї осені ми очікуємо три етапи потепління", - говорить Анатолій Прокопенко, заступник начальника Гідрометцентру.
"Правда, завтра буде невеликий туман, але до обіду температура нас вже буде радувати +25, а от вночі +12. Навіть після невеликого похолодання не варто очікувати сильних опадів і різкої зміни температур. Загалом вересень буде теплий", - відзначив він.
Така погода, як зараз, протримається не менше тижня. Буде сонячно, повітря прогріється до +26.
"Після 17 вересня пройдуть короткочасні дощі, але потім знову буде тепло, прийде друга хвиля бабиного літа", - говорить Прокопенко.
А ось третій етап потепління варто очікувати вже в жовтні.