6 000 грн - для сліпої дівчинки! Допоможіть завершити лікування
У мами немає грошей на продукти
У 5-річної Анжели Онопко – пухлина головного мозку. Через неї дівчинка повністю осліпла. Завдяки допомозі небайдужих людей Анжелу прооперували, а потім вона пройшла 31 сеанс променевої терапії в Донецьку. Тепер Анжелі знову потрібна допомога - після променевої терапії почалися ускладнення і їй потрібні дорогі ліки для підтримання печінки та нирок. А в мами немає грошей навіть на продукти! Потрібно зібрати близько 6 000 гривень.
Допоможіть Анжелі завершити лікування і повернутися додому!
Телефон мами, Наталі: 096-26-22-777, 050-85-35-103.
Реквізити для надання допомоги:
Отримувач: КБ ПриватБанк
ЕГРПОУ: 14360570
МФО: 305299
Номер рахунку: 29244825509100
ИНН 3085114063
Онопко Наталія Сергіївна
Призначення платежу: поповнення карткового рахунку 6762 4620 5048 6437, благодійна допомога на лікування доньки Анжели Онопко.