6 000 грн - для сліпої дівчинки! Допоможіть завершити лікування

У 5-річної Анжели Онопко – пухлина головного мозку. Через неї дівчинка повністю осліпла. Завдяки допомозі небайдужих людей Анжелу прооперували, а потім вона пройшла 31 сеанс променевої терапії в Донецьку. Тепер Анжелі знову потрібна допомога - після променевої терапії почалися ускладнення і їй потрібні дорогі ліки для підтримання печінки та нирок. А в мами немає грошей навіть на продукти! Потрібно зібрати близько 6 000 гривень.

Допоможіть Анжелі завершити лікування і повернутися додому!

Телефон мами, Наталі: 096-26-22-777, 050-85-35-103.

Реквізити для надання допомоги:

Отримувач: КБ ПриватБанк

ЕГРПОУ: 14360570

МФО: 305299

Номер рахунку: 29244825509100

ИНН 3085114063

Онопко Наталія Сергіївна

Призначення платежу: поповнення карткового рахунку 6762 4620 5048 6437, благодійна допомога на лікування доньки Анжели Онопко.