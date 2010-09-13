6 000 грн - для сліпої дівчинки! Допоможіть завершити лікування

17:09, 13 вересня 2010
Країна
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У мами немає грошей на продукти

У 5-річної Анжели Онопко – пухлина головного мозку. Через неї дівчинка повністю осліпла. Завдяки допомозі небайдужих людей Анжелу прооперували, а потім вона пройшла 31 сеанс променевої терапії в Донецьку. Тепер Анжелі знову потрібна допомога -  після променевої терапії почалися ускладнення і їй потрібні дорогі ліки для підтримання печінки та нирок. А в мами немає грошей навіть на продукти! Потрібно зібрати близько 6 000 гривень.

Допоможіть Анжелі завершити лікування і повернутися додому!

Телефон мами, Наталі: 096-26-22-777, 050-85-35-103.

Реквізити для надання допомоги:

Отримувач: КБ ПриватБанк

ЕГРПОУ: 14360570

МФО: 305299

Номер рахунку: 29244825509100

ИНН 3085114063

Онопко Наталія Сергіївна 

Призначення платежу: поповнення карткового рахунку 6762 4620 5048 6437, благодійна допомога на лікування доньки Анжели Онопко.

 

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