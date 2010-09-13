До 20 вересня перевірять харчоблоки всіх навчальних закладів

Міністр охорони здоров`я України Зіновій МИТНИК доручив Департаменту організації санітарно-епідеміологічного нагляду МОЗ у тижневий термін перевірити харчоблоки всіх навчальних закладів держави.

Про це повідомляється на офіційному сайті Міністерства охорони здоров’я України.

«20 вересня головний державний санітарний лікар України (Сергій РИЖЕНКО) буде звітувати за підсумками перевірок на нараді у міністра», - йдеться в прес-релізі.

Станом на сьогодні, 13 вересня, 13 дітей з попереднім діагнозом «кишкова інфекція», які харчувалися у їдальні школи № 12 в Євпаторії, перебувають у лікарні в стані середнього ступеня важкості, ще 54 дитини – перебувають у легкому стані.

«Причиною спалаху кишкової інфекції стало вживання в їжу м`ясної страви "макаронника", яка була виготовлена з порушенням технології приготування і терміну реалізації продукту на харчоблоці. Наразі діагноз хворих дітей уточнюється», - додається у повідомленні МОЗ.

Як повідомляв УНІАН, 10-12 вересня були госпіталізовані 67 дітей, які отруїлися в школі № 12 в Євпаторії.

Міліція порушила кримінальну справу за статтею «неналежне виконання обов`язків з охорони життя і здоров’я неповнолітніх».