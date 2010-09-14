Сир і м'ясо допомагають інфекціям зламати імунітет

Сир і м`ясо допомагають інфекціям зламати захисну систему організму людини. До такого висновку дійшли ірландські мікробіологи. Вони впевнені, що збудники деяких кишкових інфекцій, що викликають симптоми гострого отруєння, навчилися проникати в організм, використовуючи як "прикриття" речовини, які містять м`ясо та сири.

Головна перешкода на шляху хвороботворних бактерій - кислотне середовище в шлунку, яке вбиває переважна кількість бактерій. Проте вчені довели, що є ряд ситуацій, що дозволяють бактеріям врятуватися в таких агресивних умовах.

Група мікробіологів під керівництвом Коліна Хілла з університетського коледжу Корка представила результати дослідження. Зокрема, лістерії (один з видів небезпечних бактерій) можуть скористатися речовинами, що входять до складу деяких продуктів (наприклад, у глутамат, що нейтралізує шлунковий сік і міститься у значних кількостях у м`ясі і м`яких сирах).

Люди, які споживають багаті на глутамат продукти, мають набагато більше шансів захворіти. Однак і ті, чий раціон містить мало глутамату, теж можуть піддаватися ризику.

"Якщо людина з`їсть заражену їжу, що містить мало глутамату, а потім зап`є її томатним соком, в якому концентрація глутамату висока, то ризик розвитку хвороби зростає", - пояснює Хілл.

Якщо продукти, заражені лістерією, довгий час зберігаються в кислому середовищі, то це може надалі полегшити процес інфікування людей.

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