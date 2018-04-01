Перепади погоди призводять до тяжких застуд

Ще якихось пару тижнів тому на вулиці було 30, а сьогодні лише 10 градусів. Такі перепади в погоді можуть мати досить згубні наслідки для здоров`я. Адже організм, що вже перебудувався "під спеку", може не витримати різкого коливання температур і дати збій. Як цього уникнути розповідає лікар-терапевт Віра Соловйова.

- Здавалося б, коли спека скінчилася, люди повинні почувати себе краще, але це далеко не так, - вважає фахівець. - Річ у тому, що ми вже встигли "акліматизуватися", наш організм пристосувався до високих температур, і якщо раптом температура падає, та ще й так різко, як зараз, наслідки можуть бути найрізноманітніші.

Перш за все, це, звичайно, переохолодження. Під час спеки або відпустки в жарких країнах наша терморегуляція поступово стабілізувалася за рахунок підвищення тепловіддачі. Настала прохолодна пора, а організм продовжує віддавати тепло. У результаті ми елементарно мерзнемо, хоча раніше така температура здалася б нам нормальною.

До того ж, нам психологічно важко "перейти в осінь". Ми продовжуємо носити легкий одяг, відкривати кватирки ... Спохвачуються, коли підхоплюють запалення легенів...

- Але можлива застуда - не єдиний наслідок акліматизації, - стверджує Віра Соловйова. - Під час спеки наші судини розширюються, а в холод звужуються. А якщо людина гіпертонік? Багато моїх пацієнтів скаржаться, що у спеку відчували себе чудово, тому що в них не було тиску. А як похолоднішало, повернулися звичні головні болі - тиск відразу підскочив ...

Крім того, акліматизація може спричинити й інші симптоми поганого самопочуття - нудоту, блювоту, розлад шлунка ... На жаль, ми не завжди пов`язуємо це саме з акліматизацією і можемо вважати, що у нас елементарне отруєння.

- Дуже сильно впливає на здоров`я і зміна часових поясів, - говорить лікар. - У цьому випадку ви будете страждати не тільки від поганого самопочуття, пов`язаного з температурними перепадами, а ще й від збою біологічного годинника: вдень вам може хотітися страшно спати, а вночі ви не зможете заснути.

Як же звести всі ці неприємні наслідки до мінімуму? Ось які поради дає фахівець.

1. Ведіть здоровий спосіб життя! Якщо людина регулярно займається спортом, вона набагато легше переносить перевантаження, пов`язані з акліматизацією.

2. Зверніть увагу на правильне харчування. Влітку у вашому раціоні має бути якомога більше вітамінів, а ось алкоголь краще зовсім виключити.

3. Приймайте адаптогени - загальнозміцнюючі засоби рослинного походження. До них належать, наприклад, препарати женьшеню, лимонника, елеутерокока і золотого кореня.

4. Якщо на вулиці прохолодно, то одягайтеся по погоді. Уникайте протягів. Не зображайте з себе загартовану людину, якщо насправді ви не є такою.

5. У поїздку на курорт краще відправлятися не з першого дня відпустки, а хоча би через декілька днів після його початку. За цей час ви почнете жити у "відпускному" ритмі, і вам простіше буде адаптуватися до нових умов, які чекають вас на відпочинку.

6. Якщо ви їдете у відпустку, не забудьте прихопити з собою "аптечку туриста".

У ній обов`язково повинні бути присутніми валідол, нітрогліцерин (на відпочинку нерідкі серцево-судинні проблеми), таблетки від головного болю, антигістамінні препарати (хто знає, чи не виникне у вас алергії на екзотичну їжу або рослини!), креми для засмаги, а також від опіків, порізів, забитих місць і саден, лейкопластир.

Візьміть з собою в дорогу побільше рідини - води, соку або чаю, вони допоможуть вивести токсини з організму.

7. Якщо ви нещодавно повернулися з курорту, і у вас ні з того ні з сього почалися пронос або блювота, не чекайте, що "пройде само" і не займайтеся самолікуванням!

Негайно зверніться до лікаря! Справа може бути не тільки в акліматизації, а й у інфекції, яку ви підхопили на відпочинку. Якщо залишити її розвиватися, то можливий навіть летальний результат.

8. Розраховуйте відпустку так, щоб після повернення з теплих країв відпочити хоча б кілька днів до виходу на роботу, а не потрапляти відразу "з корабля на бал". За ці дні вам потрібно буде "перебудувати" організм, увійти в колишню колію і підготуватися до початку трудової діяльності. Ведіть спокійний спосіб життя, побільше спіть.

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