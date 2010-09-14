Сьогодні - пряма телефонна лінія міністра охорони здоров’я

Сьогодні у Комунікативному центрі уряду (вул. Грушевського 12/2, к.141, під’їзд №1) з 14.00 до 16.00 відбудеться пряма телефонна лінія Кабінету міністрів за участю міністра охорони здоров’я України Зіновія МИТНИКА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерство охорони здоров’я України, з 13.40 до 14.00 відбудеться брифінг для представників засобів масової інформації.

Акредитація журналістів триває до 11.00 за тел. (044) 253-02-25, 253-69-75.