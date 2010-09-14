У чому звинувачують дельфінарії "Немо"?

Прес-служба Міністерства охорони навколишнього природного середовища повідомляє про те, що за рішенням Державної екологічної інспекції тимчасово забороняється робота Одеського дельфінарію «Немо».

Фахівці-екологи перевірили дельфінарії в Автономній республіці Крим і 7 містах України, зокрема - в Одесі. Результати перевірки показали грубі порушення вимог природоохоронного законодавства (незаконне використання земельних ділянок, будівництво дельфінаріїв без узгодження з Мінприроди і висновків екологічної експертизи і інше).

Також фахівці відзначили, що у всіх дельфінаріях немає дозволів на використання тварин у видовищних заходах, крім того - дельфіни не контактують з природним середовищем, що є неприпустимим.

Як повідомляє прес-служба Міністерства охорони навколишнього природного середовища, керівники дельфінаріїв одержали розпорядження ліквідовувати порушення, а одеський і київський дельфінарії тимчасово закриті.

В той же час, тренер дельфінарію «Немо» Дмитро Уривський говорить, що, хоч тиждень тому і пройшла комплексна перевірка дельфінаріїв екологами, порушень в утриманні дельфінів виявлено не було: «Перевірка показала, що утримання дельфінів ідеальне».

likar.info