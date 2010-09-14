У Нью-Йорку відкривається 65-а сесія Генасамблеї ООН

Сьогодні в Нью-Йорку відкривається 65-а сесія Генеральної асамблеї Організації Об`єднаних Націй.

Церемонія офіційного відкриття сесії призначена на 15.00 за місцевим часом (22.00 за київським).

Кожна сесія триває рівно рік, до початку нової. При цьому традиційно найважливішою частиною роботи сесії є загальнополітична дискусія за участю глав держав і урядів, а також міністрів закордонних справ. Цього року вона пройде з 23 по 30 вересня, повідомляє РІА «Новости».

20 вересня у Нью-Йорку в рамках нинішньої Генасамблеї відкриється саміт з огляду виконання Цілей розвитку тисячоліття (ЦРТ). На саміт, за словами генерального секретаря ООН ПАН Гі Муна, з`їдуться 139 глав держав і урядів.

Одразу після завершення саміту щодо ЦРТ, 22 вересня відкриється Конференція високого рівня з проблемах біологічного розмаїття, а 24 вересня - Наради високого рівня з питань активізації роботи Конференції з роззброєнню і з просування вперед процесу багатосторонніх переговорів з роззброєнню.

Форум з роззброєння і загальнополітична дискусія, на якій виступить більшість з лідерів держав, що прибувають, обіцяють стати найгострішими, оскільки саме на них очікується зіткнення думок з таких питань, як іранська ядерна програма і ситуація на Близькому Сході, які незмінно останніми роками викликають суперечки між ораторами, які інколи переходять у публічні скандали.

Очікування саме таких скандалів пов`язані цього року насамперед з можливим виступом на Генасамблеї президента Ірану Махмуда АХМАДІНЕЖАДА.

Вже точно відомо, що на сесії Генасамблеї виступить президент США Барак ОБАМА, і напевно, зачепить тему Ірану. Очевидно, що виступи іранського і американського лідерів стануть свого роду заочною полемікою з питань ядерного нерозповсюдження. Відомо, що в ході загальнополітичної дискусії М.АХМАДІНЕЖАД виступатиме після Б.ОБАМИ, хоча точний графік промов лідерів ще узгоджується.

Всього ж порядок денний 65-ї сесії Генасамблеї, яка триватиме до вересня 2011 року, нараховує понад 160 пунктів у таких сферах, як боротьба з наркотиками, роззброєння, міжнародне право і правосуддя, діяльність ООН, гуманітарна допомога, права людини, підтримка міжнародного миру і безпеки, сприяння економічному зростанню, розвитку Африки.

Генеральна асамблея, створена у 1945 році відповідно до Статуту Організації Об`єднаних Націй, є головним дорадчим, директивним і представницьким органом ООН. Асамблея, до складу якої входить 192 країн ООН, є форумом для багатостороннього обговорення всього спектру міжнародних проблем, про які йдеться у Статуті. Вона виконує також істотну роль у процесі встановлення норм і кодифікування міжнародного права. Інтенсивний період роботи чергових сесій Асамблеї припадає на вересень-грудень кожного року, в подальший період вона може збиратися за необхідності.