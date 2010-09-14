МОЗ має ресурси для проведення медогляду населення

Міністерство охорони здоров`я має достатньо ресурсів для проведення обов’язкового медичного огляду населення України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це завив сьогодні на прес-конференції міністр охорони здоров’я Зиновій МИТНИК.

«Матеріально-технічного ресурсу на сьогоднішній день є практично достатньо, щоб забезпечити медичний огляд, хоча він не є до кінця досконалим. Але так чи інакше і він може працювати», - сказав З.МИТНИК.

Він зазначив, що найбільшою проблемою при проведенні медогляду є недостатня кількість лікарів на первинному рівні у деяких регіонах України. «Є брак лікарів на первинному рівні – саме на тому рівні, де повинна проходити диспансеризація. Це пов’язано з тим, що є низький престиж професії (лікаря – УНІАН). Соціальний захист медичного працівника є надзвичайно низький», - зазначив міністр.

В той же час, він зазначив, що основною метою проведення медогляду є виявлення захворюваності серед населення України. «Нічого нового не придумано. Це є перевірено роками, це зроблено на базі відповідного досвіду», - наголосив міністр.

За його словами, медичні установи не будуть вживати примусових заходів для проходження медогляду.