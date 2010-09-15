Диспансеризація не є обов`язковою і примушувати громадян до проходження диспансеризації ніхто не збирається. Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міністерства охорони здоровя, яке розміщене на офіційному сайті МОЗ.

В повідомленні зазначається, що проведення диспансеризації населення до цього часу було регламентовано низкою нормативно-правових актів. В ньому сказано, що Наказ Міністерства охорони здоров`я України №728 від 28 серпня 2010 року "Про диспансеризацію населення" став логічним продовженням цих актів. В той же час сказано, що “основною передумовою для розробки та прийняття Наказу є незадовільний стан здоров`я громадян України”. В повідомленні МОЗ України сказано, що “проявами цієї ситуації є низький рівень очікуваної тривалості життя населення України - 68,2 роки (розрив з середньоєвропейськими показниками становить понад 6, а з показниками країн Європейського Союзу - понад 10 років); високі показники загальної смертності населення (16,3 на 1000 населення), які вдвічі перевищують показники країн Європейського Союзу, а показники смертності населення у працездатному віці - в 2-4 рази; різке вираження феномена чоловічої "надсмертності" (коли смертність чоловіків у середній віковій категорії (25-44 роки) майже в 4 рази перевищує смертність жінок аналогічного віку); один з найвищих в Європейському регіоні рівень природного спаду населення (-4,2 на 1000 населення), що веде до депопуляції населення швидкими темпами; стрімке старіння населення, яскраво регресивний характер відтворення населення, коли частка населення старших вікових груп значно перевищує частку населення віком 0-15 років); високий рівень загальної захворюваності населення на тлі значного поширення факторів ризику захворювань”.

В повідомленні зазначається, що основною метою диспансеризації населення є в першу попередження розвитку захворювань, проведення заходів, спрямованих на збереження та укріплення здоров`я, зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності населення, збільшення активного довголіття. В ньому сказано, що органи охорони здоров`я мають створити умови для того, аби усі бажаючі могли пройти щорічну диспансеризацію, але вона не є обов’язковою.

В повідомленні зазначається, що Наказ набере чинності після державної реєстрації у Міністерстві юстиції та офіційного опублікування.