Експерти заявляють про погіршення якості риби в річках через спорудження дамб на руслах.

Як повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН голова Всеукраїнської ради асоціації рибалок України Олександр ЧИСТЯКОВ, в Україні катастрофічно знижується якість води в річках і внутрішніх водоймищах і, відповідно, погіршується якість риби. За його словами, в українських внутрішніх водоймищах «не залишилося чистого виду риби, вона мутувала, і крім того, риба хвора».

За словами професора інституту зоології ім. Шмальгаузена НАНУ, доктора біологічних наук Сергія МЕЖЕРІНА, основна причина погіршення якості води в річках - застій і «тромбоз» русел. Він зазначив, що кількість закритих резервуарів по малих річках – водосховищах, ставках тощо – становить за обсягом запасної води більше, ніж система Дніпровського водосховища. «Віддаються водоймища у власність, встановлюються греблі, вирубуються ліси, і можна передбачити, що з кожним роком ситуація не поліпшуватиметься», - додав професор.

«Хворіти риба буде доти, і з кожним роком все більше й більше, поки якість води не покращає. А вирішальний чинник поліпшення якості води – це відновлення течії по річках. Адже навіть якщо в них менше викидати шкідливих речовин, але вони нікуди не стікають, ситуація не зміниться», - сказав С.МЕЖЕРІН.

О.ЧИСТЯКОВ також зазначив, що асоціація рибалок виступає проти того, щоб на внутрішніх водоймищах, мається на увазі річки, здійснювався промисловий вилов. «Риба через якість води хворіє різними хворобами, а хвору рибу не можна розглядати як продукт масовий і продукт для харчування. Наші річки потрібно переводити тільки на рекреацію, а всі рибопромислові підприємства перекваліфіковувати в риборозплідні», - додав він.

Експерти підкреслили, що в Україні необхідно прийняти і реалізувати серйозні програми з оздоровлення та очищення річок і відновлення рибного господарства.