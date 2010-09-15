Росія має найвищий у світі рівень суїциду серед молоді

Смертність російських підлітків у чотири рази вища, ніж у більшості європейських країн. Такі дані містяться в огляді «Смертність підлітків в Російській Федерації», підготовленому за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ). Крім того, в Росії - найвищий у світі рівень самогубств серед підлітків, повідомляє Центр новин ООН.

У Російській Федерації середній показник самогубств серед населення підліткового віку більш ніж у три рази перевищує середньосвітовий показник. І ці страшні цифри не враховують випадків спроб самогубства. Вивчення проблеми суїциду серед молоді показує, що для молодих людей характерні депресії, високий рівень тривоги, агресії. Але якщо в розвинених західних країнах з депресією стикаються лише 5% підлітків, то в Росії - близько 20%. Думка про самогубство з`являється в голові у 45% російських дівчат і у 27% юнаків.

Однак основною причиною смерті дітей підліткового віку в Росії є нещасні випадки. На думку експертів, понад 80% таких смертей можна було б запобігти.

reporter-ua.com