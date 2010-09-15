Погода на завтра

Завтра, 16 вересня, на території України збережеться переважно суха і тепла погода.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, короткочасні дощі, місцями грози очікуються лише у західній частині; на решті території без опадів.

Вранці слабкий туман. Вітер південно-західний (у східних областях, Криму та Приазов`ї північно-східний), 5-10 м/с, на заході місцями пориви 15-20 м/с, на високогір`ї Карпат до 24 м/с.

Температура вночі 8-13°, на узбережжі морів 15-20°; вдень 21-26°, у південній частині до 29°, в західних областях 17-22°; в Карпатах вночі 4-9° тепла, вдень 11-16°.

У Києві та Київській області завтра без істотних опадів. Вранці слабкий туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі по області 8-13°, вдень 21-26°, у Києві вночі 11-13°, вдень - 23-25°.

Сьогодні, 15 вересня, температура води в Чорному та Азовському морях 18-24°, в Дніпрі біля Києва - 18°.