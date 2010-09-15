Інспектори ДАІ замінять лікарів?

Інспекторів ДАі будуть навчати надавати першу допомогу, повідомляє Avtosvit.

Інспекторів ДАі будуть навчати надавати першу допомогу. У Львові на станції швидкої медичної допомоги навіть закінчили обладнання класу, де навчатимуть ДАІшників. По закінченню таких курсів вони будуть складати іспити. Повідомив радник Міністра охорони здоров’я Володимир Юрченко.

За статистикою, саме ДАІшники першими приїжджають на місця аварій та ДТП.

auto.portal.lviv.ua