Через відсутність гуманітарного віце-прем’єра Україна може не отримати кошти на боротьбу з ВІЛ/СНІДом

Через відсутність в Україні віце-прем’єр-міністра з гуманітарних питань держава може не отримати 450 млн. доларів фінансової допомоги на боротьбу з епідемією ВІЛ/СНІДу.

Про це йдеться у відкритому листі ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ» до прем’єр-міністра України Миколи АЗАРОВА та заступника глави Адміністрації Президента України Ганни ГЕРМАН.

В організації нагадують, що Національну раду з питань протидії туберкульозу, ВІЛ-інфекції/СНІДу при Кабінеті міністрів України має за посадою очолювати віце-прем’єр з гуманітарних питань. Тому відсутність керівника Ради може поставити під загрозу її роботу, пов’язану з координацією та виконанням управлінських функцій в сфері протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу, що гарантує отримання понад 450 млн. доларів безповоротної фінансової допомоги від Глобального фонду (далі ГФ) на 2011 - 2016 роки на боротьбу з епідемією ВІЛ/СНІД.

“Через неповноцінну роботу Національної ради можуть виникнути ризики недоотримання вищезазначених коштів. Так як згідно з Генеральною угодою між Україною та ГФ, критичною умовою отримання Україною цих благодійних коштів є ефективне функціонування Національної Ради”, - йдеться в листі.

ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ» називають абсолютно очевидним, що обсяги фінансування національних програм на подолання СНІДу та туберкульозу з Державного бюджету є вкрай недостатніми і мізерними у порівнянні з реальними коштами, які Україна отримувала, отримує і гарантовано може отримати від ГФ у разі термінового упорядкування роботи Національної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу.

“4 жовтня 2010 року розпочнеться плановий аудит впровадження програм ГФ офісом Генерального інспектора ГФ. ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ» звертається з проханням упорядкувати роботу Національної ради та визначити повноважну особу у терміновому порядку на рівні віце-прем’єр-міністра України”, - йдеться в листі.

***На сьогодні Мережа ЛЖВ - найбільша і найпотужніша організація, що представляє інтереси ВІЛ-позитивних громадян. Всеукраїнська мережа ЛЖВ має представництва в 40 регіонах України, нараховує близько 500 членів, понад 400 співробітників, і надає послуги більш ніж 20 000 клієнтам. Мережа є одним з основних реципієнтів шостого раунду Глобального фонду.