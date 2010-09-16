У лісах Криму - надзвичайна пожежна небезпека

До 19 вересня в лісах Криму місцями збережеться надзвичайна пожежна небезпека.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Головному управлінні МНС України в АРК.

Штормове попередження у зв`язку з надзвичайною пожежною небезпекою в лісах Криму продовжене до 19 вересня.

Як повідомляв УНІАН, надзвичайна пожежна небезпека в лісах Криму оголошена з 1 серпня.