Чи вдосконалять законодавство в інтересах неповнолітніх?

Депутати Київради запропонували вжити низку заходів щодо проблем, спрямованих на захист здоров’я неповнолітніх.

Про це йдеться у зверненні депутатів Київської міської ради до Президента України, Верховної Ради та Кабінету міністрів, яке сьогодні на засіданні підтримали 94 депутатів, повідомили УНІАН у прес-службі Київради.

Столичні депутати у своєму зверненні висловлюють стурбованість щодо проблем захисту здоров’я підлітків від шкідливого впливу тютюнокуріння, алкогольних напоїв, слабоалкогольних напоїв та пива.

Як підкреслив секретар Київради Олесь ДОВГИЙ, існуюча система соціального захисту не завжди своєчасно та адекватно реагує на сучасні негативні соціальні прояви.

Депутати Київради вважають за доцільне вдосконалити деякі норми Кодексу України про адміністративні правопорушення. Зокрема, йдеться про статтю 180 «Доведення неповнолітнього до стану сп’яніння», статтю 184 «Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей», статтю 156 «Порушення правил торгівлі пивом, алкогольними, слабоалкогольними напоями і тютюновими виробами».

Депутати вважають за необхідне посилити адміністративну відповідальність шляхом багаторазового підвищення штрафів за порушення відповідних статей цього Кодексу.

На думку депутатів Київради, викладені у зверненні пропозиції допоможуть зменшити рівень дитячої злочинності та стимулюватимуть підвищення правової культури неповнолітніх та їх батьків.