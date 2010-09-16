В Україні перевірятимуть об'єкти епідризику без попередження

Заступник міністра охорони здоров’я України, Головний державний санітарний лікар Сергій РИЖЕНКО ініціює скасування Постанови №502 від 21 травня 2009 року стосовно перевірки об`єктів епідризику після попередження.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров’я України, на цьому він наголосив під час засідання уряду.

За словами C.РИЖЕНКА, після отруєння дітей у школі № 12 у Євпаторії санітарній службі поставлено завдання впродовж 10 днів перевірити всі харчоблоки навчальних закладів країни. Водночас, згідно з постановою попереднього уряду, перевірку об’єктів епідризику без попередження здійснювати не можна.

У звязку з цим головний державний санітарний лікар України і звернувся до прем’єр-міністра Миколи АЗАРОВА з ініціативою скасувати відповідну постанову та дозволити підготувати і внести зміни у Закон України «Про основні засади державного нагляду у сфері господарської діяльності» у питаннях, які стосуються здоров`я людей.

«Ці документи позбавили права здійснювати перевірки об`єктів епідризику без попередження. В інакшому випадку зусилля служби будуть марними», - резюмував С.РИЖЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 10-12 вересня були госпіталізовані 67 дітей, які отруїлися в школі № 12 в Євпаторії.

Міліція порушила кримінальну справу за статтею «неналежне виконання обов`язків з охорони життя і здоров’я неповнолітніх».

13 вересня міністр охорони здоров`я України Зиновій МИТНИК доручив Департаменту організації санітарно-епідеміологічного нагляду МОЗ перевірити харчоблоки всіх навчальних закладів держави.