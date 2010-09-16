В Україні 70% смертей від СНІДу пов`язані з туберкульозом.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомила координатор ЮНЕЙДС в Україні Ганна ШАКАРІШВІЛІ.

За її словами, в Україні існує прямий зв`язок між туберкульозом і СНІДом.

“Спектр і якість програм з подолання епідемії СНІДу в Україні украй недостатні, хоча ці програми запроваджуються вже 14 років. Менш як половина чоловіків, що мають секс з чоловіками, і трохи більше як половина працівників сфери секс-послуг мають доступ до профілактичних програм. Лише 40% молодих людей в Україні мають правильні знання про СНІД і як від нього захиститися, тоді як в Західній Європі ці показники перевищують 80%», - заявила Г.ШАКАРІШВІЛІ .

Вона переконана у важливості забезпечення профілактики і для молоді, і для груп високого ризику.

Також, за словами Г.ШАКАРІШВІЛІ, споживачі ін`єкційних наркотиків у в`язницях одержують лише інформаційну підтримку і обмежений доступ до тестування на ВІЛ-інфекцію і до лікування СНІДу.