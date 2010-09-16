Україні не вистачає 1 млрд. дол. для відповіді на епідемію ВІЛ/СНІДу

На період 2010-2015 років Україні не вистачає більш як 1 млрд. дол. для адекватної відповіді на епідемію ВІЛ/СНІДу.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомила координатор ЮНЕЙДС в Україні Ганна ШАКАРІШВІЛІ.

«Впливу на епідемію в Україні і смертність від СНІДу ми не бачимо. Необхідні ресурси для адекватного впливу. Часу дуже мало. Відповідь на розповсюдження епідемії має бути дуже швидкою. Дорослі і діти не повинні інфікуватися і вмирати від СНІДу», - підкреслила Г.ШАКАРІШВІЛІ.

Вона запевнила, що міжнародні організації вітають заявку України на отримання гранту від Глобального фонду на суму більш як 300 тис. дол. «Однак дефіцит величезний. Він набагато більшим, ніж грантова заявка. Україна не повинна задовольнятися досягнутим, не можна зупинятися, тому що ВІЛ-інфекція може нас перебороти і чинити дуже серйозний вплив на подальший розвиток всієї країни», - відзначила Г.ШАКАРІШВІЛІ.

Вона також закликала Україну разом з іншими країнами Східної Європи серйозно включитися в переосмислені ініціативи щодо інтенсифікації лікування і профілактики ВІЛ/СНІДу.

Як повідомляв УНІАН, Україна подала до Глобального фонду з питань боротьби з ВІЛ/СНІД, туберкульозом і малярією заявку на 305 млн. дол. для подолання епідемії ВІЛ/СНІД.

За словами виконавчого директора Міжнародного альянсу з ВІЛ/СНІД в Україні Андрія КЛЕПІКОВА, цю суму Україна просить на 5 років, на період з 2012 до 2017 року. Фінансування це украй важливе, оскільки саме зараз закінчаться поточні гранти фонду, які становлять близько половини всього фінансування на боротьбу з ВІЛ/СНІД, порівняно з іншими джерелами (включаючи і державні кошти). Зараз кошти Глобального фонду вписано до Національної програми з подолання епідемії, це частина національної відповіді на епідемію.

Заявка має три основні реципієнти і партнера - від державного сектора Український центр з профілактики і боротьби з СНІДом, а з другого боку - це дві недержавні структури - Міжнародний альянс з ВІЛ/СНІД в Україні і Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ.