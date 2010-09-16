У Києві пройде Національний конгрес з біоетики

20-23 вересня у Києві пройде IV Національний конгрес з біоетики.

Як повідомив сьогодні на прес-конференції в УНІАН голова оргкомітету конгресу, академік Національної академії наук та Академії медичних наук України, голова комісії з біоетики при Президії НАНУ Юрій КУНДІЄВ, захід, як і в попередні роки, пройде під девізом: “Наука без совісті спустошує душу”.

Він зазначив, що метою конгресу є широке обговорення ключових проблем біоетики в Україні та інших країнах за участю провідних вчених і фахівців у галузі наук про життя, філософії та права, представників різних релігійних конфесій, засобів масової інформації, а також громадських організацій.

“Конгрес буде сприяти втіленню Загальної декларації про біоетику та права людини, подальшому удосконаленню законодавства України в галузі біоетики, здійсненню допомоги у проведенні досліджень в галузі природничих наук з дотриманням етичних норм і правил, поширенню викладання біоетики в учбових закладах, відкритості діяльності наукових та медичних закладів, захисту прав та гідності людини з огляду на застосування сучасних досягнень біології та медицини”, - заявив академік Ю.КУНДІЄВ.

За його словами, цій проблемі надає великого значення світова наукова спільнота, а такими міжнародними організаціями як ЮНЕСКО, ВООЗ, ЮНЕП, ЄС і Рада Європи біоетику віднесено до пріоритетних напрямків.

“Водночас Україна не стоїть осторонь світових тенденцій – майже 15 років потому завдяки ініціативі Президії НАН України в нашій державі було розпочато систематичну та послідовну діяльність у галузі біоетики на національному рівні. Зокрема, було створено Комітет з питань біоетики при НАН України, який взяв на себе організуючу і координуючу роль з метою досягти належного рівня та стати у цьому відношенні на один щабель із міжнародним співтовариством”, - сказав Ю.КУНДІНОВ.

Як зазначають організатори, у рамках конгресу відбудеться дискусія з актуальних тем впливу біоетики на суспільну мораль, взаємозв’язку біоетики і права, етичних проблем нано- і біотехнологій, етичних проблем клінічних досліджень лікарських засобів, етичних аспектів профілактики йодозалежних захворювань, вимог біоетики до репродуктивних технологій, а також відносно біоетичних аспектів використання генетично-модифікованих організмів.

*** Біоетика – наука, що вивчає етичні питання, які стосуються медицини, наук про життя і пов’язаних з ними технологій з урахуванням соціальних, правових та екологічних аспектів.