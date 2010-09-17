Екологи - проти подовження строків експлуатації АЕС

Завтра, 18 вересня, о 13.00 біля Посольства ФРН екологічні активісти проведуть акцію солідарності з німецькими екологами, які протестуватимуть проти подовження термінів експлуатації АЕС.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Національного екологічного центру України, українці планують підтримати німецьких громадян, які цього ж дня та у цей час пікетуватимуть Рейхстаг. Німецькі громадяни планують приїхати до Рейхстагу з усієї країни і провести під будівлею уряду п`ять годин. Приводом для антиатомного мітингу у Німеччині стало рішення уряду про подовження термінів експлуатації застарілих ядерних блоків атомних електростанцій.

Німецькі екологічні активісти планують побудувати гору “ядерних відходів” з консервних бляшанок з наклейками знаку радіоактивності. “Ядерною горою” вони хочуть привернути увагу влади до того, що у країні немає умов для захоронення відпрацьованого ядерного палива, яке є радіоактивним і дуже шкодить природі. Німці планують побудувати дуже велику гору і навіть найняли для цього кран з конвеєром.

Екологічні активісти з Національного екологічного центру України також мають намір скинути під Посольством Німеччини в Києві “ядерні відходи”.

У прес-службі Національного екологічного центру нагадали, влітку уряд Німеччини вирішив подовжити термін експлуатації АЕС у середньому на 12 років, незважаючи на те, що якісної схеми захоронення відпрацьованого ядерного палива країна не має. Це рішення обурило німецьких активістів і змусило їх вимагати від уряду змінити його. Раніше Німеччина планувала до 2021 року відмовитися від атомних електростанцій на користь відновлювальних джерел енергії. Зараз в Німеччині працюють 17 атомних реакторів.

У центрі зазначають, що в Україні існує подібна проблема: з 2011 року один за одним завершаться терміни експлуатації блоків атомних електростанцій, але уряд планує продовжити термін їхньої дії.