9 жовтня у Києві відбудеться «Пробіг заради життя»

9 жовтня на Майдані Незалежності у Києві відбудеться «Пробіг заради життя».

Як повідомив на прес-конференції в УНІАН управляючий партнер «Паблісіті Україна» Дмитро ВАСИЛЬЄВ, пробіг проводиться з метою привернути увагу суспільства до ситуації в Україні щодо захворюваності дітей на ВІЛ/СНІД та збору коштів на їх лікування, догляд та підтримку.

Він зазначив, що захід організовує Всеукраїнська благодійна асоціація «Рівний – рівному» у партнерстві з Представництвом Організації Об’єднаних Націй в Україні та Київською міською державною адміністрацією.

За словами Д.ВАСИЛЬЄВА, зібрані кошти перерахують центру “Клініка для лікування дітей, хворих на ВІЛ-інфекцію” Національної дитячої клінічної спеціалізованої лікарні "ОХМАТДИТ", Київському міському центру профілактики та боротьби зі СНІД, київським міським центрам з реабілітації дітей, хворих на ВІЛ/СНІД.

Голова правління Всеукраїнської благодійної асоціації «Рівний – рівному» Наталія ЛЕЩУК повідомила, що зробити внесок можна буде шляхом реєстрації на пробігу. Зокрема, молода людина має купити футболку за 30 грн., дорослий – за 50 грн. При цьому ніхто не обмежуватиме бажаючих сплатити більше. Н.ЛЕЩУК зауважила, що завдяки співпраці з різними молодіжними організаціями організатори заходу сподіваються зібрати не менш як 10 тисяч учасників.

“Я абсолютно впевнена, що нам вдасться зібрати велику кількість молоді”, - наголосила вона.

Н.ЛЕЩУК нагадала, що вперше такий пробіг відбувся у 2001 році, а востаннє – 2005. За її словами, основним мотивом рішення про відродження цієї акції було те, що для участі в ній збирається багато молоді, яка є головною цільовою аудиторію організацій, що займаються питанням інформування про небезпеки, пов’язані із захворюваннями на ВІЛ/СНІД.

Вона також наголосила на важливому значенні пробігу для пропаганди серед молоді здорового способу життя.

У свою чергу, координатор Об`єднаної Програми ООН з ВІЛ/СНІДу (ЮНЕЙДС) Анна ШАКАРІШВІЛІ висловила сподівання, що акція “Пробіг заради життя” відбуватиметься щорічно й пошириться на всю країну.

“Ми маємо намір підтримати розширення цієї ініціативи на весь регіон Центральної Європи та Східної Азії”, - наголосила представник ООН.

За словами А.ШАКАРІШВІЛІ, актуальність подібних акцій полягає у тому, що, незважаючи на велику кількість коштів та організацій по боротьбі з ВІЛ/СНІДом, темпи зростання кількості хворих та інфікованих в Україні залишаються найвищими в Європі.

“Україна займає перше місце за розповсюдженістю в 1,3% населення... Ось сьогодні в Україні 55 людей отримають діагноз ВІЛ-інфекція, за оціночними даними, ця кількість скоро буде вдвічі більшою. Сьогодні, на жаль, помре 17 українців від ВІЛ-інфекції. Це дуже великі цифри для країни, де населення складає 46 мільйонів”, - наголосила представник ООН.

Вона вважає, що Україна не зможе до 2015 року досягнути поставленої раніше мети - уповільнити розповсюдження СНІДу і зупинити поширення ВІЛ-інфекції.

“Це офіційно заявлено у офіційному звіті – досягнення мети тисячоліття для України, яку Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ буде представляти на наступному тижні на Генеральній асамблеї ООН”, - зауважила вона.

А.ШАКАРІШВІЛІ підкреслила, що дуже важливим чинником у боротьбі з розповсюдженням ВІЛ/СНІД є інформованість суспільства про ризики захворювання і, відповідно, правильна поведінка людей.