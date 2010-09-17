«Павлоградвугілля» оснастив лікарні устаткуванням вартістю 2 млн

ВАТ «Павлоградвугілля» (ДТЕК) у рамках Програми соціального партнерства між ВАТ «Павлоградвугілля» (ДТЕК) і місцевою владою Павлограду і Павлоградского району оснастило сучасним медичним устаткуванням дві місцеві лікарні майже на 2 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі компанії.

У повідомленні зазначається, що на придбання лікувально-діагностичного устаткування в Павлоградську міську лікарню №4 у 2010 році підприємство спрямувало 1 млн. 125 тис. грн. Лікувальна база лікарні поповнилася ендохірургічним малоінвазивним комплексом, комплектом електронної відеоендоскопічної системи з фіброгастродуоденоскопом і фіброколоноскопом, рентгенівським діагностичним комплексом з цифровою обробкою зображення. Установлення нового устаткування істотно розширило спектр медичних послуг, що надаються Павлоградською міськлікарнею № 4 жителям міста, запевнили у прес-службі ВАТ.

Крім того, в рамках цієї Програми 625 тис. грн. було спрямовано на потреби Павлоградської центральної районної лікарні. На ці гроші для підвищення якості медичного обслуговування сільського населення, своєчасної діагностики і лікування захворювань в Павлоградській ЦРЛ було зроблено капітальний ремонт терапевтичного відділення, придбано меблі, зокрема медичного призначення, медобладнання, побутова техніка, діагностичний комплекс «Кардіо+».

У прес-службі підприємства нагадали, що «Павлоградвугілля» вже третій рік фінансує різні проекти в цій районній лікарні в рамках Програми соцпартнерства. У 2008 році за кошти підприємства було придбано пересувний флюорограф з цифровою обробкою зображення, в 2009 році - виконано капітальний ремонт дитячого відділення і придбано меблі.

Довідка УНІАН. ДТЕК – перша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ). Підприємства ДТЕК створюють ефективний виробничий ланцюжок з видобутку і збагачення вугілля, генерації та дистрибуції електроенергії.

До вугільного сегменту ДТЕК входять ВАТ «Павлоградвугілля» (об`єднує десять шахт), ВАТ «Шахта «Комсомолець Донбасу» і п`ять збагачувальних фабрик. За підсумками 2009 року частка ДТЕК у вугледобувній галузі України становила 24,4%.