Погода в Україні на вихідні

Завтра в Україні пройдуть дощі, вдень до 20° тепла.

Як повідомили УНІАН в гідрометцентрі, 18 вересня у південних, східних, Дніпропетровській областях та в Криму мінлива хмарність; вночі без опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, окремі грози; температура вночі 9-15°, на узбережжі морів до 18°, вдень 23-28°.

На решті території хмарно з проясненнями; часом дощі, вночі в Карпатах та на Закарпатті місцями сильні дощі, вдень в західних та північних областях невеликий дощ; температура вночі 8-13°, вдень 15-20°; в Карпатах вночі 2-7° тепла, вдень 8-13°. Вітер в Україні південно-західний та західний 7-12 м/с.

У Київській області завтра хмарно з проясненнями. Часом дощ (вдень місцями невеликий). Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 15-20°.

У столиці такає буде хмарно з проясненнями. Часом дощ (вдень місцями невеликий). Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-13°, вдень 17-19°.

17 вересня температура води в Чорному та Азовському морях 18-23°, у Дніпрі біля Києва 18°.