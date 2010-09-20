У Києві знешкоджено канал постачання психотропів з Китаю

Співробітники Управління СБУ в м.Києві спільно з працівниками Київської центральної спеціалізованої митниці ДМС України викрили та знешкодили міжнародне організоване злочинне угруповання, яке налагодило стійкий канал контрабанди з Китаю до України нової психотропної речовини JWH-250, що є психоактивною сполукою – стимулятором і по своїй дії подібна до тетрагідроканабінолу.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, для переміщення психотропів зловмисники використовували міжнародну мережу поштових відправлень.

Працівники СБУ затримали одного з членів угруповання «на гарячому» під час отриманим чергової бандеролі у зоні діяльності Київської центральної спеціалізованої митниці. Він особисто замовив півкілограма порошкової психотропної речовини та планував розповсюдити її на території міста Києва через мережу дрібних наркодилерів.

16 вересня ц.р. слідчі столичного Управління СБУ стосовно зловмисника порушили кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів) Кримінального кодексу України.

Наразі встановлюються інші учасники злочинного угруповання. Слідство триває.