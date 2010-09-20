Погода на завтра

21 вересня на території України за прогнозами синоптиків буде хмарно з проясненнями.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, у західних, північних областях України (крім Сумської) та на Вінниччині без опадів. Уночі та вранці спостерігатиметься слабкий туман, температура вночі 4-9° тепла, вдень 14-19°, у Карпатах вночі 1-6° тепла, на грунті місцями приморозки 0-4°, вдень 8-13° тепла. В Криму та Приазов`ї місцями очікується невеликий короткочасний дощ, гроза; температура вночі 13-18°, вдень 22-27°.

На решті території йтимуть дощі, окремі грози, вночі у Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській та Харківській областях місцями сильні дощі, температура вночі 10-15°, вдень 14-19°. Вітер північний, 5-10 м/с; на півдні та сході південно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с.

У Києві та області без опадів. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 4-9° тепла, вдень 14-19°. По м. Києву температура вночі 7-9°, вдень 17-19°.

20 вересня температура води в Чорному та Азовському морях 20-23°, в Дніпрі біля Києва 17°.