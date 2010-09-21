У ВР зареєстровано законопроект про посилення відповідальності медичних працівників

Народний депутат України Валерій КОНОВАЛЮК зареєстрував у парламенті проект закону про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо посилення відповідальності медичних працівників).

Текст відповідного документу оприлюднено на офіційному сайті Верховної Ради України.

Як зазначається у пояснювальній записці до законопроекту, за підрахунками експертів із Всесвітньої організації охорони здоров`я, в Україні через лікарську недбалість щодня помирає 6-7 хворих і втричі більше стають інвалідами, а медики практично не несуть відповідальності за лікарську недбалість до пацієнтів та своїх обов’язків. При цьому щороку до кримінальної відповідальності в Україні притягується тільки близько десяти медичних працівників.

Згідно з чинним законодавством, лікаря можна покарати за неналежне виконання професійних обов`язків, тільки якщо це призвело до тяжких наслідків, але якщо тяжких наслідків немає, а неналежне виконання обов`язків мало місце, то лікарі фактично залишаються без покарання за свої дії.

Зареєстрованим законопроектом пропонується внести зміни до статті 140 Кримінального кодексу України, якими запровадити кримінальну відповідальність не тільки у випадку, якщо неналежне виконання медичними працівниками своїх обов’язків спричинило тяжкі наслідки для хворого, а і у випадку, коли це спричинило тілесні ушкодження середнього чи тяжкого ступеню.

Також законопроект посилює відповідальність медичних працівників за неналежне виконання обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки чи тяжкі наслідки неповнолітньому.