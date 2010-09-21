«Укрвакцина» найме юрконсультантів за 1,9 млн грн

Державне підприємство «Укрвакцина» має намір найняти міжнародну юридичну компанію Akin Gump Strauss Hauer & Feld, LLP для надання консультативних послуг з юридичних питань і для представництва в Україні та за її межами.

Як мовиться в інформації про застосування процедури закупівлі в одного учасника, оприлюдненій в системі розкриття інформації щодо держзакупівель у п`ятницю, ціна пропозиції Akin Gump склала 1,9 мільйона гривень.

Згідно із законом про держзакупівлі, який набув чинності в кінці липня цього року, інформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника публікується протягом трьох робочих днів з моменту прийняття відповідного рішення. Замовник повинен також погодити застосування цієї процедури в уповноваженому органі, опублікувати його і, у разі позитивного рішення, має право на укладення договору про закупівлі через 5-14 днів.

Минулої п`ятниці американська компанія Trout Cacheris, найнята діючим урядом для оцінки діяльності попередників у період із 2008 року по перший квартал 2010 року, повідомила про подання позову до американського суду у зв`язку з закупівлями «Укрвакциною» ліків за завищеними цінами.

Trout Cacheris уточнила, що подала позов до суду у Портленді (Орегон) від імені підрозділу Кабінету Міністрів спільно з Akin Gump, яку вона залучила до співпраці для виконання отриманого в Україні замовлення ще у травні цього року. Позов поданий у рамках розслідування діяльності «Укрвакцини».

Уряд України звинувачує американську компанію Olden Group в тому, що вона була частиною міжнародної змови, пов`язаної з продажем шахрайської вакцин та інших лікарських препаратів. У позові стверджується, що у 2008—2009 рр. Olden Group, що належить офшорним компаніям з Белізу і о.Ніуе, зіграла ключову роль у змові з метою незаконного завищення ціни мільйонів доз вакцини, яка закуповується для української системи охорони здоров`я. Згідно з судовою скаргою, Olden Group та інші учасники змови використовували офшорні підставні фірми для відмивання грошових надходжень від схеми через банки у Латвії, США та інших країнах. Як передбачається, через схему за кілька років пройшли платежі «Укрвакцини» і Кабінету міністрів України на суму понад 50 мільйонів доларів.

Дзеркало тижня