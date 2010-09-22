НБУ випустить монету «Українське лікарське товариство»

Національний банк України з 24 вересня ц.р. вводить в обіг золоту пам`ятну монету "Калина червона" номіналом 2 гривні.

Про це сказано в листі НБУ банкам, текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН.

Монета присвячена одному із символів України і продовжить серію "Найменша золота монета".

Монета виготовлена із золота 999,9-й проби: маса – 1,24 г, діаметр – 13,92 мм, тираж – 10 тисяч штук.

З 24 вересня Нацбанк також вводить в обіг пам`ятну монету «Українське лікарське товариство» номіналом 2 грн. Монета присвячена 100-річчю з дня заснування у Львові першої професійної громадської організації лікарів.

Монета виготовлена з нейзільберу: маса – 12,8 г, діаметр – 31 мм, тираж – 35 тис. штук.