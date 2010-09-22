В Україні неприпустимий обіг небезпечної продукції

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект Закону “Про недопущення обігу в Україні небезпечної продукції”.

Як передає кореспондент УНІАН, «за» проголосували 233 із 422 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Законопроектом передбачено, що дія закону не поширюється на: послуги та роботи; харчові продукти, харчові добавки, ароматизатори, дієтичні добавки та допоміжні матеріали для переробки харчових продуктів; продукти тваринного походження; корми, кормові добавки та премікси; живі рослини і тварини; продукцію людського, рослинного та тваринного походження, що безпосередньо використовується як репродуктивний матеріал, призначений для відтворення; спирт, алкогольні напої та тютюнові вироби; лікарські засоби та ветеринарні препарати; наркотичні засоби, психотропні речовини, їхні аналоги і прекурсори; ядерні матеріали, спеціальні матеріали, що розщеплюються, іншу продукцію у сфері використання ядерної енергії; вироби військового призначення; об`єкти містобудування; продукцію, що була у вжитку, поставлена як предмет антикваріату або як продукція, що підлягає ремонту чи відновленню перед її використанням, за умови, коли постачальник такої продукції надає інформацію особі, якій ця продукція постачається, про необхідність її ремонту чи відновлення.

Передбачено, що виробники зобов`язані вводити в обіг лише безпечну продукцію. Продукція вважається безпечною, якщо вона відповідає вимогам щодо забезпечення безпечності продукції, що встановлені законами України та іншими нормативно-правовими актами.

У разі відсутності вимог щодо забезпечення безпечності продукції відповідна продукція вважається безпечною, якщо орган ринкового нагляду не доведе, що така продукція є небезпечною.

Продукція не може вважатися небезпечною за тих лише підстав, що існують можливості для досягнення більш високого рівня безпечності продукції або на ринку пропонується інша продукція, що становить менший ступінь ризику.

Відповідно до законопроекту, споживачі мають право звертатися до органів ринкового нагляду за захистом порушеного права на безпеку продукції.

Органи ринкового нагляду з метою здійснення моніторингу причин і кількості таких звернень споживачів ведуть їхній облік в порядку, встановленому Кабінетом міністрів України.

Виробники зобов`язані:

зазначати на продукції або її упаковці найменування та місцезнаходження виробника, назву, тип або номер моделі, номер партії або серійний номер, назви складових частин тощо у випадках та в порядку, визначених законодавством;

проводити за власною ініціативою експертизу (випробування) зразків продукції, що введена в обіг під їхнім найменуванням;

розглядати звернення споживачів щодо безпечності продукції, введеної в обіг під їхнім найменуванням, вживати за результатами такого розгляду необхідних заходів та вести облік таких звернень;

надавати (в межах своєї діяльності) споживачам відповідну інформацію, яка дає їм можливість оцінювати ризики, притаманні продукції протягом звичайного або обґрунтовано передбачуваного строку її використання, якщо такі ризики є не відразу очевидними без належних попереджень, та яка дає змогу споживачам вживати запобіжних заходів щодо таких ризиків.

Державний нагляд за додержанням виробниками і розповсюджувачами продукції загальної вимоги щодо безпечності такої продукції забезпечується шляхом здійснення ринкового нагляду, а також контролю продукції при її ввезенні на митну територію України.

Відповідно до законопроекту, до виробника застосовуються штрафні санкції у вигляді штрафів у разі: введення ним в обіг небезпечної продукції – у розмірі від 3 тисяч до 6 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за повторне протягом трьох років вчинення такого ж порушення, за яке на нього вже було накладено штраф, – у розмірі від 5 тисяч до 10 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

До розповсюджувача застосовується штрафна санкція у вигляді штрафу за недодержання ним умов зберігання продукції, що ним розповсюджується, якщо внаслідок цього продукція стала небезпечною, – у розмірі від 500 до 2 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за повторне протягом трьох років вчинення такого ж порушення, за яке на нього вже було накладено штраф, – у розмірі від 1 тисячі до 3 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Суб`єкт господарювання повинен сплатити штраф у 15-денний строк із дня отримання постанови про його накладання.

У разі несплати штрафу в зазначений строк він стягується в судовому порядку.